На Салтовке в подозрительной коробке взрывотехники нашли котят (фото)
17:53, 20 июня 2017Общество
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Правоохранители проверили информацию об обнаружении подозрительной коробки в Московском районе Харькова
Взрывотехники нашли в коробке котят\ ФОТО:ГУНП
Сообщение об обнаружении подозрительной коробки на улице Академика Павлова, 18 поступило в Московский отдел полиции сегодня в 10:20, передает "Дозор".
Сообщение о странной коробке поступило в Московский отдел полиции \ ФОТО:ГУНП
На место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции.
Полицейские установили, что внутри находились котята. Их передали в Центр обращения с животными.
Котят передали в Центр обращения с животными \ ФОТО:ГУНП
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