На Салтовке в подозрительной коробке взрывотехники нашли котят (фото)

Сообщение об обнаружении подозрительной коробки на улице Академика Павлова, 18 поступило в Московский отдел полиции сегодня в 10:20, передает "Дозор".

На место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции.

Полицейские установили, что внутри находились котята. Их передали в Центр обращения с животными.