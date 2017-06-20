На Салтовке в подозрительной коробке взрывотехники нашли котят (фото)

17:53, 20 июня 2017
Общество
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Правоохранители проверили информацию об обнаружении подозрительной коробки в Московском районе Харькова

ФОТО:ГУНП

Сообщение об обнаружении подозрительной коробки на улице Академика Павлова, 18 поступило в Московский отдел полиции сегодня в 10:20, передает "Дозор".

ФОТО:ГУНП

На место выезжали эксперты взрывотехнического управления полиции.

Полицейские установили, что внутри находились котята. Их передали в Центр обращения с животными.

ФОТО:ГУНП

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