"Прощай, немытая Россия": половине российской молодежи близки строчки Лермонтова

Среди молодых респондентов в возрасте 18-24 каждый второй россиянин думал о переезде за границу. При этом в целом среди жителей страны слабо выражены эмиграционные настроения.

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Таковы результаты опроса российского «Левада – Центр».

В марте 1993 года на вопрос об отъезде за границу утвердительно отвечали 15 процентов опрошенных, тогда же не готовы были покинуть страну 72 процента россиян. В 2017 году соотношение 3 процента к 56.

Опрос проведен 19 – 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщал УНИАН, 10 июня президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю введения безвизового режима для Украины со стороны ЕС заявил, что безвизовый режим с Европейским Союзом знаменует окончательный разрыв Украины с авторитарным «русским миром» и процитировал фрагмент стихотворения Михаила Лермонтова.