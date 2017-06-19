В оккупированном Крыму планирует отдохнуть только 1% украинцев - опрос

В этом году на территории оккупированного Крыма планирует отдохнуть только 1% украинцев. Такие данные по результатам опроса приводит Киевский международный институт социологии.

Читайте такжеБезлюдные пляжи: начало сезона отпусков в Крыму не задалось (видео)Как отмечается в сообщении, на первом месте по популярности, как и год назад - отдых в Карпатах и других местах Украины (10%), на втором месте по популярности - отдых на дачах и в загородных домах (8%), к родственникам в село планируют ехать 5% опрошенных. Количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границу, составляет 3%.

В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев, не определились с отпуском 14% опрошенных. При этом оставаться дома для отдыха планируют 40% женщин и 35% мужчин.

Исследование проводилось с 19 по 28 мая 2017 года методом личного интервью. Опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) и оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки в среднем составляет около 2,5%.