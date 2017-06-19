Украинские школьники будут изучать безвиз, чирлидинг, Забужко и Андруховича

Учебные программы для учеников старших классов средних школ подверглись небольшим изменениям. В программы, которые утверждены приказом МОН, вводятся современные темы, описание которых включены в программы и опубликованы на сайте Минобразования Украины.

Так, в обновленной программе по литературе можно встретить произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, Юрия Андруховича, Василия Шкляра, и Оксаны Забужко, известной по бестселлеру "Полевые исследования украинского секса".

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В то же время из обязательного перечня книг убрали киноповесть Александра Довженко "Украина в огне".

Изменения коснулись и программ дисциплины "Украина и мир". Школьникам предлагается изучить Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и безвизовый режим с Евросоюзом.

Расширен также список модулей по физкультуре - ученики могут выбрать регби, корфбол (спортивная игра, схожая с нетболом и баскетболом, наиболее распространённая в Нидерландах и Бельгии), степ-аэробику и чирлидинг (вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика) на занятиях.

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Напомним, еще год назад украинский Институт национальной памяти сообщал, что старшеклассники Украины будут изучать историю страны по новой программе. Тогда были предложены темы: "Агрессия и оккупация Крыма Российской Федерацией", "Антитеррористическая операция на Донбассе", победа Украины на конкурсе "Евровидение" в 2004 и 2016 годах. Большое внимание было уделено изучению биографий Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца.