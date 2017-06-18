В Киеве проходит марш за права ЛГБТ (видео)
10:00, 18 июня 2017Общество
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Сообщается о первых стычках между участниками и националистами.
Порядок в столице охраняют 5 тысяч правоохранителей / УНИАН
В Киеве начался марш за права ЛГБТ. Правопорядок в центре столицы охраняют полиция и Нацгвардия.
Участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия. Полиция следит за правопорядком в местах проведения всех акций.
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Новость в сюжете: Марш Равенства 2017