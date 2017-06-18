В Киеве проходит марш за права ЛГБТ (видео)

В Киеве начался марш за права ЛГБТ. Правопорядок в центре столицы охраняют полиция и Нацгвардия.

Участники Марша равенства изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия. Полиция следит за правопорядком в местах проведения всех акций.