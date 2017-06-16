Вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова в вышиванке спела в богословской академии (фото, видео)
Вдова экс-депутата Госдумы опубликовала сообщение на украинском языке.
Оперная певица Мария Максакова опубликовала на своей странице в Facebook видео выступления в Киевской православной богословской академии и поделилась впечатлениями от встречи с предстоятелем УПЦ КП Филаретом.
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Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова выступала в аутентичном украинском наряде, а о встрече с Филаретом написала на украинском языке.
"После выступления общались со Святейшим Патриархом Киевским и Всей Руси-Украины Филаретом. Поражена силой его Веры. Такое ощущение, что он каждому отдает ее частичку. Прямо физически это чувствуешь. Благодарю, Отче!" - написала певица.
Напомним, в деле убийства ее мужа появились новые факты – был задержан и обыскан дом активиста из Павлограда Ярослава Тарасенко."Это только начало. Спасибо следователям и всем, кто помогал в розысках", - так прокомментировала Максакова новые достижения следствия.