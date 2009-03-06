Хорошковский объяснил, зачем СБУ морока с Нафтогазом

Дело, возбужденное по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" транзитным газом, расследуется спецслужбой, поскольку проведенные операции с газом могут вызвать претензии к государству Украина, заявляет первый заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

"Я вам скажу, в чем еще заинтересованность СБУ (в деле, касающемся НАК "Нафтогаз Украины" - УНИАН), – потому что могут быть предъявлены претензии к государству", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ сегодня в Киеве во время общения с журналистами на предмет проведения их собственного журналистского расследования относительно событий, происходящих вокруг "Нафтогаза".

"Компания RosUkrEnergo – швейцарская компания, кто бы что ни говорил об учредителях, о фамилиях. Это швейцарская компания, которая однозначно ведет уже на сегодняшний день несколько судебных дел против НАК "Нафтогаз Украины", против государства, возможно, не знаю", - отметил первый заместитель главы СБУ. При этом он добавил: "Как минимум мы должны быть готовы, знать, правы мы или нет, общество должно знать, будет ли оно отвечать в дальнейшем, или нет", - добавил он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также заверил, что он готов провести дискуссию с любым представителем правительства относительно того "на чьей стороне правда".

"Еще раз говорю, мы можем вообще в дальнейшем не проводить никаких силовых действий. Мы можем абсолютно четко, в рамках законодательства разобраться со статусом газа, который исчез, и статусом газа, который покупался и продавался в один день… Проблема в том, что если будут предоставлены такие документы, то все поймут, что этот газ украли", - отметил он.

Первый заместитель главы СБУ пообещал всем журналистам, которые собираются проводить журналистское расследование на эту тему, предоставить все документы открытого характера, которые не содержат тайну следствия.