Эксперт прогнозирует в апреле большие проблемы с оплатой российского газа

В апреле текущего года проблемы НАК «Нафтогаз Украины» с оплатой за потребленный в марте российский газ обострятся. Такое мнение в интервью УНИАН высказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

Он напомнил, что в прошлый раз, в феврале, расчеты за российский газ проходили за счет кредитных средств, полученных "Нафтогазом" от "Ощадбанка Украины". "Ощадбанк", в свою очередь, приобрел у правительства гособлигации и на аналогичную сумму получил рефинансирование от Нацбанка под эти облигации. По сути дела, "Ощадбанк" продал Нацбанку эти облигации, таким образом, оплата российского газа в прошлый раз производилась за счет средств НБУ, – пояснил эксперт и добавил: Думаю, что недостающую сумму «Нафтогаз» и в этот раз получил именно таким образом».

При этом А.НАРБУТ отметил, что в апреле с проведением подобных транзакций у НАК «Нафтогаз Украины» могут возникнуть большие сложности. «Так или иначе, возможности НБУ по покупке гособлигаций не безграничны. Кроме того, все лимиты кредитования "Ощадбанком" на одного заемщика в отношении «Нафтогаза» уже превышены», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 5 марта НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ. «Мы завершили расчеты с «Газпромом» за февраль», – сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, добавив, что сумма составила около 360 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" должен заплатить 14,4 млрд. долл.