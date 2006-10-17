В Донецкой области найден задушенным помощник районного прокурора
16:50, 17 октября 2006Общество
508 0
Юристу было 25 лет
В Донецкой области обнаружен погибшим помощник прокурора Володарского района.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, труп помощника прокурора в петле был обнаружен в трех километрах от поселка Володарское в лесопосадке. Рядом с телом погибшего находился его автомобиль.
В пресс-службе уточнили, что на шее помощника прокурора была обнаружена борозда, образовавшаяся при перетягивании петлей. Других повреждений на теле не обнаружено.
25-летний работник прокуратуры окончил Харьковскую юридическую академию. В органах прокуратуры работал с августа 2006 года. На работе характеризовался положительно.
По факту происшествия прокуратурой области проводится служебная проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter