В Одессе борются с очередями за "биометрикой": откроют три новых центра предоставления админуслуг

Одесский городской совет выделил более 4 млн грн на открытие трех новых центров административных услуг, чтобы избежать очередей, в том числе по биометрическим паспортам. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время заседания сессии. Деньги будут выделены по программе «Электронный открытый город» на 2015-2018 годы, в которой депутаты 14 июня внесли определенные изменения.

Читайте также"Одесских хулиганов не боится": еще один музыкант из РФ решил не ехать в УкраинуСогласно решению, средства пойдут на приобретение оборудования для центров и подключения их в Единый реестр граждан Украины.

По словам депутата горсовета Татьяны Плаксий, в настоящее время существует большой наплыв граждан в существующих в городе центров, прием документов осуществляется по предварительной записи. Сейчас запись желающих получить паспорта ведется на сентябрь.

Отмечается, что ажиотаж связан с уменьшением до 14 лет возраста для получения паспортов гражданами Украины. Также очереди из-за введения безвизового режима - люди массово обращаются за получением биометрических загранпаспортов.

«Все это обусловило большой наплыв граждан. Прием по предварительной записи на сегодня ведется уже на сентябрь. Что делать одесситам, которым документы необходимы в срочном порядке? Они приходят, создают живые очереди, надеясь, что вдруг человек, который записался, не придет, устраивают какие-то ночные дежурства», - отметила Плаксий.