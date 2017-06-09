Спрос на "биометрику" превышает ожидаемый в 2 раза - Аваков

Спрос на биометрические паспорта превышает ожидаемый в 2 раза, ежедневно выдается до 21 тысячи паспортов. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

«Каждый день выдается 20,5-21 тысяча паспортов. Это абсолютный рекорд», - сообщил глава МВД. По его словам, спрос на биометрические загранпаспорта по приближению ведения в действие безвизовых значительно вырос и превышает ожидаемый объем в 1,5-2 раза.

Также министр внутренних дел сообщил о намерении увеличить производственные мощности печати паспортов. «В понедельник-вторник премьер-министр проведет координационное совещание, и мы постараемся в ближайшее время вдвое увеличить мощности по печати паспортов», - сказал Арсен Аваков.

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Отдельно глава МВД обратился к украинцам с просьбой не создавать лишний ажиотаж вокруг выдачи загранпаспортов. «Они будут выдаваться и до 11 июня, и после 11 июня, и будут такие же качественные», - отметил Арсен Аваков и призвал граждан пользоваться электронными очередями и всеми электронными сервисами Государственной миграционной службы и центров предоставления административных услуг, которые также приобщаются к процессу выдачи биометрических документов.

Напомним, ранее в Миграционной службе рассказали, когда спадет ажиотаж на "биометрику".