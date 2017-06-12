Доступная Европа: топ-5 самых дешевых городов ЕС, где необходимо побывать "безвизовому" украинцу (видео)

Безвизовый режим с ЕС открыл украинцам возможность беспрепятственно путешествовать по европейским городам.

УНИАН подготовил подборку "самых дешевых" городов Европы, которые находятся в соседних странах.

Стоимость поездки рассчитана на сутки для одного человека. Так, самой доступной оказалось путешествие в Варшаву - €108,22 (3177,66 грн), если вы едете автобусом и €121,67 (3572,59 грн) самолетом.

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Далее в рейтинге Будапешт (Венгрия). С переездом, едой, экскурсиями и ночевкой там придется потратить €122,33 (3591,97 грн) или €129,18 (3793,11 грн) соответственно. Среди доступных городов Европы также Варна (Болгария), Прага (Чехия) и Вильнюс (Литва).