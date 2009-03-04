Заместителя главного бухгалтера Нафтогаза увезла «скорая»(фото)
14:48, 04 марта 2009Общество
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Сотрудники СБУ сопровождают...
Заместителя главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марию КУШНИР работники «скорой» госпитализировали в столичную больницу №12 (ул. Подвысоцкого, 4а).
Как передает корреспондент УНИАН, женщину вынесли на носилках в автомобиль «скорой».
М.КУШНИР сопровождают сотрудники СБУ и несколько народных депутатов от БЮТ. По словам депутатов, они намерены охранять М.КУШНИР в больнице.
Как сообщал УНИАН, у заместителя главного бухгалтера НАК случился сердечный приступ после того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ.
Фото УНИАН
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