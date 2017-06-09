В помещениях Главного управления Госгеокадастра Харьковской области проходят обыски - ГПУ

Сотрудники СБУ по постановлениям суда проводят обыски в помещениях Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных государственных администраций этой области, а также по месту жительства должностных лиц этих государственных учреждений и других лиц, причастных к совершению противоправных действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом. Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Читайте такжеВ Херсонской обл. СБУ обыскала отдел полиции по подозрению в разглашении гостайныПравоохранители отметили, что по обстоятельствам уголовного преступления земельные участки общей площадью около 5 тыс. га, которые находились в постоянном пользовании учебного заведения государственной формы собственности – Липковатовского аграрного колледжа, в нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины, изъяты из земель образования и безосновательно включены в земли запаса, а в дальнейшем переданы другим лицам в собственность и пользование.

"Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными", - отметили в Генпрокуратуре.