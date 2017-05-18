В Миграционной службе рассказали, когда спадет ажиотаж на "биометрику" (видео)

Огромные очереди за биометрическими паспортами, которые выросли возле органов ГМС и "Паспортных сервисов", уменьшатся уже через две-три недели. В этом уверяют представители Миграционной службы, говорится в сюжете ТСН.

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У центров выдачи биометрических паспортов в Киеве с пяти утра люди занимают места в очередях. После подписания в Европарламенте документа об отмене виз для граждан Украины образовался ажиотажный спрос на документы.

Журналисты отмечают, что ситуация с получением биометрических паспортов усложняется началом сезона отпусков. Представители миграционной службы уверяют, что через две-три недели ажиотаж спадет и на оформление документа потребуется не более 15-20 минут.