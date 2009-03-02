СБУ знакомит севастопольцев с рассекреченными архивами
19:57, 02 марта 2009Общество
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В справочном зале - компьютеры
|Сергей КУНИЦЫН
Как передает корреспондент УНИАН, информационно-справочный зал, расположенный в общественной приемной УСБУ, оборудован современной компьютерной техникой. Посетители могут не только ознакомиться с рассекреченными материалами, но и, при желании, получить их копии.
В церемонии открытия зала приняли участие председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, заместитель директора Департамента архивного обеспечения СБУ Алина ШПАК, заместитель директора Севастопольского городского архива Наталья ТЕРЕЩУК, представители общественности.
Севастополь стал пятым в Украине городом, где открыт такой информационно-справочный зал.
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