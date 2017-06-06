Из-за российской пропаганды сотрудники "Укрзализныци" с оккупированного Донбасса боятся ехать в Украину - ИС

В связи с пропагандистским воздействием средств массовой информации РФ и оккупированных территорий Донбасса работники "Укрзализныци" из ОРДЛО боятся переезжать в Украину.

Читайте такжеВ "ДНР" владельцев магазинов заставляют крутить советскую музыку и развешивать флаги "республики" – ИСКак сообщается на сайте группы «Информационное сопротивление», с марта этого года «Укрзализныця» прекратила финансирование своих филиалов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и предложила их работникам перевестись в другие регионы Украины с последующим предоставлением компенсации 50% за аренду жилья.

«Как свидетельствуют результаты мониторинга в данных трудовых коллективах, указанное предложение воспринимается работниками в целом скептически. Это связано с пропагандистским воздействием средств массовой информации РФ и «ДНР» - в частности, через уверенностью, что социально-экономическая ситуация на неоккупированной территории Украины гораздо хуже, чем в «ЛДНР»; что работников и членов их семей, которые прибывают из ОРДЛО, ждет активная «обработка» со стороны украинских спецслужб; что на неоккупированной территории царит анархия и разгул национализма» и тому подобное», - говорится в сообщении.