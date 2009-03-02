НБУ передал печатный станок в другие руки
15:02, 02 марта 2009Общество
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Решение приняли в субботу
Александр КИРЕЕВ освобожден от должности исполнительного директора – директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины.
Как сообщили УНИАН в НБУ, на указанную должность назначен Василий ПАСИЧНИК, который до этого был директором юридического департамента Нацбанка.
А.КИРЕЕВ с сегодняшнего дня назначен руководителем Банкнотно-монетного двора Нацбанка.
Указанную информацию УНИАН подтвердил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК. По его словам, решения были приняты правлением Национального банка Украины в прошлую субботу, 28 февраля.
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