В Житомире на остановках установили первые стенды с расписанием движения троллейбусов
Специальными стендами обустроено три остановки: «Старый бульвар», «Гидропарк» и «Автовокзал».
Сегодня в Житомире на остановках транспорта установили первые стенды с расписанием движения троллейбусов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, специальными стендами обустроено три остановки: «Старый бульвар», «Гидропарк» и «Автовокзал».
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Это пилотный этап реализации проекта - победителя «Бюджет участия - 2016». Всего в Житомире будет установлено 200 таких конструкций.
«Мы маленькими шагами приближаемся к тому, чтобы ожидания общественного транспорта было прогнозируемым и каждый мог быть уверенным, что не стоит выходить на полчаса раньше, а четко знал, когда будет троллейбус. Это даст жителям Житомира возможность контролировать графики движения транспорта, а также планировать поездки, а не ждать наугад», - цитирует пресс-служба горсовета заместителя Житомирского городского головы Дмитрия Ткачука.