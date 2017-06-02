Оператор лотерей "М.С.Л." просит СНБО изъять компанию из санкционного списка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент компании «М.С.Л.» Евгений Власенко на пресс-конференции в Киеве.

«Руководством компании «М.С.Л.» принято решение передать заявление в СНБО Украины с требованием исключить компанию «М.С.Л.» из списка юридических лиц, против которых применяются ограничительные санкции... Мы организуем общественный контроль над работой и обеспечим гласность», - сказал он, добавив, что в 2017 году компания попала под антироссийские санкции уже в третий раз.

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По словам Власенко, введение санкций очень негативно отразилось на бизнесе «М.С.Л.».

Ранее доля компании на лотерейном рынке Украины составляла около 85%, а теперь не превышает 25%. Также значительно сузилась сеть компании, руководство было вынуждено оптимизировать часть персонала.

При этом вице-президент подчеркнул, что попадание под санкции не обязывает лотерейного оператора прекращать свою хозяйственную деятельность на территории Украины – это решение запрещает ей осуществлять внешнеэкономическую деятельность и блокирует счета компании, в связи с чем, она не может совершать отчисления в государственный бюджет.

Власенко подчеркнул, что внесение оператора лотерей под санкции отражается не только на деятельности самой компании, но также имеет отрицательный эффект на весь украинский лотерейный рынок. «Это упущенная выгода не только для компании, но, прежде всего, для бюджета Украины. Это также снижение оборотов, инвестиций в игры», - сказал он.

Как добавила партнер юридической компании Jurimex Марина Слободниченко, также присутствовавшая на пресс-конференции, блокирование деятельности одного изкрупнейших украинских операторов лотерей невыгодно для самого государства. Тем более, по ее словам, отсутствуют доказательства неправомерной деятельности компании, которые послужили основанием для включения «М.С.Л.» в санкционный список.

«Есть закон о санкциях, и на основании этого закона существует исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых компания может попасть в санкционный список. Полностью весь список цитировать не буду, однако основные тезисы: угроза национальной безопасности, финансирование терроризма… ООО «М.С.Л.» никаких действий, угрожающих национальным интересам государства, не осуществляла и не осуществляет», - сказала она.

Слободниченко добавила, что по инициативе акционеров «М.С.Л.» Служба безопасности Украины, которая выступила инициатором внесения компании в санкционныйсписок в 2015 году, провела расследование по установлению фактов, которые послужили основанием для применения санкций. В результате, согласно ее данным, уголовное производство было закрыто в марте текущего года в связи с отсутствием нарушений.

Также компания продолжает отстаивать свои интересы в судебных инстанциях.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение СНБО от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции касались более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. В этот список впервые попал оператор национальных лотерей «М.С.Л.».

15 мая 2017 года президент вновь подписал указ о введении в действие аналогичного решения СНБО от 28 апреля 2017 года. Согласно документу, санкции продлеваются на год против 1228 физических и 468 юридических лиц, включая «М.С.Л.».

Справка УНИАН. Оператор лотерей «М.С.Л.» является правопреемником традиций известного советского государственного предприятия «Спортлото». С 1993 года «М.С.Л.» входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (EL), а с 2016 года является членом Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA).

Компания «М.С.Л.» проводит такие государственные лотереи как «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз» и многие другие.

В 2013 году «М.С.Л.» единственный в Украине получил «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от Европейской лотерейной ассоциации (EL), а в 2016 – второй «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от EL.