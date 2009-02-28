Лекарства в Украине с сентября прошлого года... никто не контролирует

С сентября 2008 года в Украине не проводится легитимный контроль качества лекарственных препаратов.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» (№7 от 28 февраля - 6 марта в 2009 г.) сообщила первый заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Инна ДЕМЧЕНКО.

К такой ситуации, по ее словам, привело постановление правительства от 10 сентября 2008 года о ликвидации Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и создании Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств. В декабре Президент своим указом остановил действие этого постановления и обратился в Конституционный суд, который 11 февраля отказал в открытии соответствующего дела.

«Вся система контроля качества лекарств сегодня парализована. По сути, с 10 сентября - момента выхода постановлений правительства... наш рынок лекарств полностью открыт», - констатировала И.ДЕМЧЕНКО.

По ее мнению, в данный момент ликвидированные контрольные органы не могут выполнять свои функции, а новую структуру с соответствующими полномочиями создать пока не удалось.

«С 10 сентября легитимно не осуществляется контроль качества лекарств, не согласуются паспорта на аптечные учреждения, не контролируется оборот, не выдаются сертификаты на ввоз, - часть товаров находится на карантине. За полгода не удалось создать новый единый орган контроля», - подчеркнула И.ДЕМЧЕНКО.

Причину она видит в том, что новая контролирующая структура создается с нуля, без использования наработок и материально-технической базы ликвидированных служб.

«Дело в том, что в ни одном документе не написано: вновь создаваемая инспекция - правопреемник предыдущей, и, следовательно, за ней сохраняются специалисты, материально-техническая база, лаборатории. В данном случае создаются абсолютно новые структуры. Именно поэтому и возникают такие серьезные проблемы с организацией контроля качества препаратов», - уверенна И.ДЕМЧЕНКО.

По ее мнению, значительное время займет также создание необходимой нормативной базы для функционирования новой контрольной структуры.

«Ведь, чтобы такой орган мог работать легитимно, нужны не только специалисты и оборудование - необходимо подготовить всю нормативную и законодательную базу», - отметила И.ДЕМЧЕНКО.