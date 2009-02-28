Первый день весны Украина встретит со снегом

1 марта на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная с прояснениями погода. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, в восточных, местами центральных областях, умеренные осадки; днем в западной части без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 3-8° мороза, в Крыму 0-5° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и в Закарпатье 1-6° тепла (в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза).

В Киевской области облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°.