МИД Польши требует расследовать поджог польской школы на Львовщине

Министерство иностранных дел Польши выразило беспокойство по поводу поджога польской школы в городе на границе между Украиной и Польшей. Об этом сообщает Zahid.net со ссылкой на польское информагентство РАР.

МИД ждет объяснений и установления виновников инцидента. Также Консул Польши во Львове поддерживает контакт с директором школы и местной властью, отслеживая ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, неизвестные на Львовщине подожгли школу. Учебному заведению причинен материальный ущерб на сумму около 20 000 гривен.

В этой школе занятия проводят на польском языке. По словам директора, за 15 лет существования школы не было похожих инцидентов. По ее мнению, это мог совершить кто-то, специально заказанный для данного дела, поскольку между украинскими и польскими детьми никогда не было конфликтов.