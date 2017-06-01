В УГКЦ назвали дату похорон Любомира Гузара

Архиерейская Божественная литургия с чином похорон верховного архиепископа и бывшего главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара состоится в понедельник, 5 июня. Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

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"Архиерейская Божественная Литургия с чином похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельник, 5 июня 2017 года, в 11.00 в Патриаршем соборе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годах Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.

В связи со смертью Любомира Гузара 1 июня во Львове объявлен день траура.