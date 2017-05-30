Официальная делегация во главе с губернатором Винницкой области Валерием Коровием начала визит в США

В состав делегации вошли: директор Департамента международного сотрудничества и регионального развития облгосадминистрации Владимир Мережко, начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслан Осмоловский и руководители ведущих предприятий и организаций Винницкой области.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Целью визита является установление новых бизнес-контактов с американскими партнерами, перенятие лучшего опыта в сфере привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, создание благоприятного бизнес-климата, выхода отечественной продукции на новые рынки и привлечения иностранного капитала.

В рамках программы рабочего визита члены делегации приняли участие в церемонии памяти жертвам украинского Голодомора – Геноцида 1932 – 1933 годов, где к Мемориалу возложили символические снопы пшеницы. Памятник, посвященный миллионам украинцев, замученных голодом в XX веке, был открыт 7 ноября 2015 года в центре Вашингтона, неподалеку Конгресса и сооружен за средства украинской диаспоры в США и частных фондов.

В этот же день, в Посольстве Украины в США состоялась официальная встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого с членами делегации Винницкой области, где они имели возможность обсудить состояние украино - американского сотрудничества. Как результат, были достигнуты договоренности привлекать винницкий бизнес к участию в выставках, ярмарках и других мероприятиях, которые будут проходить в США, с целью повышения экспортного потенциала наших предприятий.

По ее окончанию, в помещении Посольства состоялось открытие выставки Народного художника Украины Владимира Козюка «Ukraine will flourish» («Украина расцветет») с участием дипломатического корпуса и украинской диаспоры в США, где изюминкой стало совместное написание картины художником непосредственно в Посольстве Украины в США с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого, главы облгосадминистрации Валерия Коровия, директора Департамента международного сотрудничества и регионального развития Владимира Мережко и работников Посольства.