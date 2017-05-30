На Житомирщине задержали иностранца, пытавшегося незаконно ввезти в Украину рыболовные сети

В Овруцком районе Житомирской пограничники задержали гражданина Молдовы, который пытался ввезти в Украину рыболовные сети.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.

По его словам, вчера, 29 мая, в пункте пропуска «Выступовичи» на украино-белорусской границе, пограничники Житомирского отряда совместно с таможенниками в одном из транспортных средств обнаружили рыболовные сетки.

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Так, для погранично-таможенного оформления на въезд в Украину прибыл автомобиль «Форд» молдавской регистрации. Во время общения с гражданином Республики Молдова, который управлял автомобилем, правоохранители заметили, что иностранец волнуется. Причина его волнения была установлена ​​во время совместного осмотра транспортного средства. Выяснилось, что в багажном отсеке авто, среди личных вещей 30-летний молдаванин в двух мешках перевозил новые рыболовные сети общей длиной почти 7000 метров. По данному факту сотрудники Житомирской таможни составили соответствующие документы, а сетки изъяли. Для чего иностранец перевозил сетки, устанавливается.

По данному факту проводится проверка.

Отметим, что на Житомирщине из-за загрязнения реки Хомора погибло много рыбы.