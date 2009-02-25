Русский марш в Одессе отменен "в связи с обостряющейся обстановкой"

«Русский марш», проведение которого 28 февраля в центре города инициировала общественная организация «Войско Верных казаков Черноморских имени Богдана Хмельницкого», не состоится.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, «руководство указанной организации сообщило облуправлению милиции, что отказалось от проведения акции «в связи с обостряющейся обстановкой, которая складывается вокруг мероприятия, что может привести к массовым беспорядкам».

Представитель ЦОС Владимир ШАБЛИЕНКО уточнил, что именно эта организация выступила организатором данной акции, названной «Единство», которая планировалась 28 февраля в 12:00 на Соборной площади областного центра.

Как сообщалось, Одесская областная организация ВО "Свобода" призвало МВД и Службу безопасности Украины не допустить проведения в Одессе "Русского марша", запланированного на 28 февраля.

Согласно сообщению "Свободы", "проведением этого марша антиукраинские организации хотят показать несостоятельность власти защитить мир и покой в нашем городе. Под флаги шовинизма собирают всех тех, кто хочет силой навязать украинским гражданам свое виденье будущего страны".

При этом, как отмечает "Свобода", она располагает информацией о "подготовке боевиков для того, чтобы совершать нападения на одесситов, которые не поддерживают организаторов этой провокации".

С подобными призывами к силовым структурам обратились также областные организации НРУ, НПУ, объединение «Просвіта», областная Ассоциация казаческих организаций «Січ» и другие, предупреждая, что не дадут пророссийским силам провести еще одну антигосударственную акцию в облцентре.