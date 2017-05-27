Около 400 человек прошли центром Киева в Мегамарше вышиванок (фоторепортаж)
16:01, 27 мая 2017Общество
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Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.
Участие в марше вышиванок принимают около 400 человек / фото УНИАН
В Киеве ко Дню города проходит 19-й Мегамарш вышиванок. Участие в нем принимают около 400 человек.
Как сообщается, в этом году марш проходит под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".
Начался марш у Золотых ворот, откуда колонна двинулась по улице Прорезной на Крещатик, потом к Европейской площади, далее - к Владимирскому спуску.
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Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00. Там планируется выступление известных групп, а также поэтов и писателей.
Кроме того, для участников шествия проведут различные мастер-классы.
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