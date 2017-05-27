Около 400 человек прошли центром Киева в Мегамарше вышиванок (фоторепортаж)

В Киеве ко Дню города проходит 19-й Мегамарш вышиванок. Участие в нем принимают около 400 человек.

Как сообщается, в этом году марш проходит под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".

Начался марш у Золотых ворот, откуда колонна двинулась по улице Прорезной на Крещатик, потом к Европейской площади, далее - к Владимирскому спуску.

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Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00. Там планируется выступление известных групп, а также поэтов и писателей.

Кроме того, для участников шествия проведут различные мастер-классы.