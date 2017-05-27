Завтра в Киеве из-за проведения пробега и велогонки будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц

Завтра в Киеве из-за проведения благотворительного «Пробега под каштанами» и международной велогонки будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц.

Как сообщает пресс-служба КГГА, с 8.00 до 16.00 во время проведения велогонки Race Horizon Park Classic, посвященной Дню Киева перекроют движение транспорта по маршруту: вул. Николая Гринченко – вул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – вул. Андрея Головко ул. Соломенская – вул. Протасов Яр.

Этого же дня с 9.00 до 12.00 движение транспорта будет перекрыто во время проведения 25-го открытого благотворительного легкоатлетического «Пробега под каштанами» по маршруту: Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

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Кроме того, с 23.00 27 мая до 06.00 28 мая для монтажа оборудования площадок старта и финиша пробега перекроют для проезда часть Владимирского проезда от перекрестка с улицей Большой Житомирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской.