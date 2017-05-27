"Торт желаний" и "пробег под каштанами": как киевляне будут праздновать День города

В последние выходные мая в Киеве празднуют День города. В этом году День Киева отмечают уже 35 раз.

Как передает «5 канал», впервые праздновали День Киева в конце мая 1982 г. 1500-летие украинской столицы. Официально же в последнее воскресенье мая отмечать этот день было предложено в 1987 году.

В этом году программа мероприятий ко Дню Киева насчитывает 30 общегородских культурно-образовательных, художественных и спортивных событий. Также запланировано 150 районных мероприятий. Эпицентром событий будет Софийская площадь, на которой будут выступать танцоры-любители и профессионалы.

После шествия, на сцене на Софийской площади торжественно откроют праздник. Главным событием празднования Дня Киева-2017 должен стать день украинского танца и гала-концерт с участием украинских звезд. Изюминкой программы на Софийской площади будет эксклюзивный арт-объект – металлический "торт желаний" высотой 11 метров.

На сегодня запланировано торжественное шествие от парка Шевченко до Софийской площади. Также киевляне попытаются превзойти рекорд 2015 года, спев гимн столицы "Як тебе не любити, Києве мій" хором. Праздновать будут и на других площадках столицы по обе стороны Днепра.

Кроме того, ко Дню Киева на территории города пройдет ряд спортивных акций: спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами" (это будет уже 25 пробег), евромарафон, велогонка и соревнования из семейных видов спорта.