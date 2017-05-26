Эксперты и правозащитники обсуждают вопросы защиты прав нацменьшинств и иностранных украинцев (прямая трансляция)

К участию приглашены: Виолетта Москалу, доктор философии, эксперт по вопросам государственного управления и международного развития, председатель Международной Организации Глобал Юкрейн; Михаил Винницкий, преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» и Украинского католического университета; Сергей Панасюк, кандидат юридических наук, профессор кафедры Висконсинского Международного Университета (США) в Украине, доцент кафедры Европейского университета (Киев, Украина); Михаил Петруняк, президент Украино-Испанской Торговой палаты, советник председателя Ивано-Франковской государственной администрации по вопросам европейской интеграции; Валентина Суботенко, юрист, эксперт по вопросам гражданства, автор книги Научно-практический комментарий Закона Украины "О гражданстве Украины"; Геннадий Друзенко, украинский юрист, правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной политики (2014 - 2015) представители АПУ, парламентских политических фракций и народные депутаты.