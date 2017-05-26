Суд присяжных будет рассматривать дело экс-полицейского Олейника, застрелившего парня - прокуратура

Обвинительный акт в отношении патрульного полицейского Сергея Олейника, который обвиняется в убийстве подростка во время преследования автомобиля BMW 7 февраля 2016 года, будет рассматривать суд присяжных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"На этом настаивает сам обвиняемый, и Голосеевский райсуд столицы на заседании 25.05.2017 удовлетворил соответствующее ходатайство. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении Олейнику меры пресечения в виде личного обязательства и отстранении его от должности до 23.07.2017", - написала Максимец.

Также она сообщила, что следующее заседание по этому делу состоится 2 июня.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2016 года в Киеве во время преследования автомобиля BMW, который убегал от правоохранителей на бешеной скорости, Олейнык стрелял из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

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22 декабря 2016 года столичная прокуратура направила обвинительный акт в отношении Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 365 УКУ).

По словам Олейника, водитель автомобиля BMW создавал реальную угрозу жизни пешеходов, поскольку во время преследования автомобиль-нарушитель проехал на красный свет. “Люди вблизи вокзала переходили дорогу на зеленый свет. Они побросали свои вещи, чтобы избежать столкновения с автомобилем, и их вещи разлетались как орехи, от этой машины», - отмечал Олейник.