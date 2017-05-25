В Киеве прошла акция за национальную толерантность "антипогромний концерт" (фоторепортаж)

Вечером 24 мая в Киеве прошла акция за национальную толерантность "антипогромний концерт" в связи с событиями вокруг ресторана ливанской и восточной кухни "Linas Cafe" на Бессарабской площади.

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Также в акции принимали участие некоторые культурные деятели, в частности, украинский музыкант, кларнетист и руководитель киевского еврейского ансамбля Pushkin Klezmer Band Митя Герасимов. Кроме того, группа выступила перед участниками акции.

На такую акцию общественные активисты вышли после того, как несколько дней назад участники одного из националистических движений блокировали работу этого заведения с требованием его закрыть, якобы из-за того, что персонал не говорит на украинском языке.