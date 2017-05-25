Во Львовской области пограничники обнаружили радиоактивный груз в рейсовом автобусе в Прагу

В пункте таможенного пропуска «Краковец» на украинско-польской границе (Львовская область) вчера, 24 мая, работники пограничной службы обнаружили в салоне рейсового автобуса радиоактивный груз.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, около 19:00 поступило сообщение, что в отделе пограничной службы «Краковец» на выезде с территории Украины сработала система обнаружения повышенного уровня радиации во время въезда на территорию пункта пропуска рейсового автобуса сообщением «Каменец-Подольский – Львов – Прага».

При детальном осмотре пассажиров и их вещей у 30-летнего пассажира автобуса, гражданина Украины, были выявлены четыре устройства, внешне похожие на авиационные часы. Часы изъяты, владелец задержан.

Проводится доследственная проверка. Происхождение радиоактивного груза устанавливается.