Под логотипом Львовского ювелирного завода продают подделки

На рынке ювелирных изделий выявлены некачественные золотые украшения-подделки под маркировкой ГП «Львовский ювелирный завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Львовского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Виктор САВЧУК.

«В территориальное отделение Антимонопольного комитета поступили жалобы от покупателей на некачественные ювелирные изделия, изготовленные ГП «Львовский ювелирный завод». Возмущенные люди также обратились на Львовский ювелирный завод, чтобы вернуть некачественную продукцию – вот здесь и выяснилось, что завод не является производителем предъявленной продукции, которая, действительно оказалась некачественной подделкой популярных украшений «львовской ювелирки», - проинформировал В.САВЧУК.

По этому факту Антимонопольный комитет начал расследование, именно поэтому специалисты АМКУ пока не называют фирмы и мошенников, которые использовали известный бренд для продажи своей некачественной продукции.

«Подделки с логотипом ГП «Львовский ювелирный завод» пока выявлены на рынке ювелирных изделий Львовской области, однако не исключено, что свою продукцию мошенники поставляли и в другие регионы Украины. По этому поводу сейчас ведется проверка», - сообщила УНИАН специалист по связям с общественностью Львовского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Светлана ЛУПИЙ.