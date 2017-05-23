Захват судна в Крыму в 2014 году: прокуратура объявила в розыск экс-директора Ялтинского порта

Прокуратура Одесской области объявила в розыск экс-директора Ялтинского порта Андрея Орлова, причастного к захвату украинского судна россиянами в анексованому Крыму в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Читайте такжеВ ГПСУ подтвердили задержание оккупантами украинского рыболовецкого судна в Крыму

По его словам, прокуратура региона совместно с УСБУ и полицией собрала доказательства и установлена причастность к захвату судна бывшего руководителя государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт».

«В настоящее время прокуратура Одесской области получила постановление суда о задержании бывшего чиновника с целью его привода для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый объявлен в розыск», - заявил Жученко.

Установлено, что в марте 2014 года по указанию тогдашнего руководителя порта Орлова на баланс предприятия было незаконно поставлен самоходный морской плавкран «Черноморец-27», арендованный у ГП «Администрация морских портов Украины». Порт приписки судна – морской торговый порт «Южный» (Одесская область).

Жученко рассказал, что по приказу тогдашнего директора Ялтинского порта группа вооруженных людей зашла на борт и дала указание команде оставить судно и передать его оккупантам.

Экипаж оказал сопротивление, но плавсредство, пришвартованное в порту Ялты, оккупанты заблокировали буксиром, что сделало невозможным передвижение «Черноморца-27».

«Всю команду, угрожая расправой, заставили сойти на берег», - подчеркнул Жученко.

Позднее судно было незаконно зарегистрировано в оккупированном Крыму. Более того, сам Орлов обратился в крымский суд с требованием признать «Черноморец-27» собственностью Крыма.

«Однако установлено, что все это время судно находилось на балансе «Южного». В настоящее время, согласно официальным сведениям, владельцем кранового судна является предприятие, находящееся на временно оккупированной территории», - рассказал прокурор области.

Стоимость незаконно отчужденного судна составляет более 11 млн грн.

В настоящее время прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту захвата морского судна (ч. 2 ст. 278 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в 2014 году в Генштабе заявили, что ведется работа по возвращению захваченных в Крыму российскими военнослужащими кораблей и судов Военно-Морских Вооруженных Сил.