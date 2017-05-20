Выступавший в оккупированном Крыму российский диджей дал концерт в Запорожье
15:19, 20 мая 2017Общество
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Российский артист, выступавший в оккупированном Крыму, приехал в Запорожье.
В Запорожье побывал москвич, который выступает в Крыму / facebook.com/nebobeach
В Запорожье прошел концерт диджея List'а из Москвы. Эта звезда известна как частый гость крымских концертов, передает Gazeta.zp.
Однако это не помешало ему приехать в Украину, в частности в Запорожье.
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Как говорится в анонсе клуба Небо Bеасh из города Ялта в соцсети Facebook, диджей выступил в заведении 2 мая.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве запланировал концерт российский музыкант Дельфин (Андрей Лисиков), который ранее нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы, попав в оккупированный Крым с территории России.
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Новость в сюжете: Оккупация Крыма