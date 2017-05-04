В Киеве запланировал концерт российский певец, который выступал в оккупированном Крыму

В Киеве запланировал концерт российский музыкант Дельфин (Андрей Лисиков), который ранее нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы, попав в оккупированный Крым с территории России.

О намерении певца выступить в Крыму говорит расписание концертов на его сайте.

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Напомним, что в конце февраля состоялись концерты российского певца Дельфина в оккупированном Крыму – в Симферополе и Севастополе.

Концерт в Киеве Дельфина запланирован на 29 июня в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет с 28 июня по 2 июля.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.