Националисты захватили храм Николая Чудотворца в Киеве

В Киеве представители УНА-УНСО, Конгресса украинских националистов и организации «Тризуб» им. Степана Бандеры захватили недостроенный храм Николая Чудотворца, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает Корреспондент.net со ссылкой на собственные источники, около часа назад представители УНА-УНСО, КУН и «Тризуба» практически беспрепятственно вошли в храм, в котором в этот момент никого не было.

Их, по словам источника, сопровождал священник Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Участники акции заявили, что не захватывают храм Московского патриархата, а возвращают свой, потому что, по их утверждению, изначально этот храм принадлежал Киевскому патриархату.

Недостроенный храм Николая Чудотворца находится у неподалеку от метро «Лукьяновская».

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В столичной милиции отрицают факт захвата. "Не было ни захвата, ни конфликта", - заявили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве.

По информации МВД, в субботу вечером на территорию храма, принадлежащего УПЦ-МП, пришли прихожане и священник Киевского патриархата с целью свершения Литургии. Охранник вызвал милицию, которая задержала 13 прихожан Киевского патриархата. Их доставили в отделение Шевченковского РОВД и после дачи показаний отпустили.

В пресс-службе МВД подчеркивают, что конфликт между представителями Московского и Киевского патриархата был решен на месте.