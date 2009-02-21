Тимошенко неохотно соглашается на минимальный тариф перевозок

Правительство предлагает увеличить размер штрафов за каботажные перевозки грузов по территории Украины иностранными автоперевозчиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в ходе совещания с представителями ассоциаций грузовых автоперевозчиков.

Соответствующее изменение в законодательство правительство планирует разработать в ближайшее время. Кроме того, планируется ввести ряд изменений в законодательство для того, чтобы облегчить работу украинских грузоперевозчиков в условиях кризиса.

Кабинет министров Украины также планирует ввести минимальные тарифы на перевозку грузов крупногабаритным транспортом.

Такое заявление Ю.ТИМОШЕНКО сделала после настоятельных просьб автоперевозчиков ввести такой тариф. Хотя, по мнению премьера, на сегодняшний день нельзя с полной уверенностью утверждать, что действие этих тарифов пойдет на пользу перевозчикам и не вызовет на рынке фактов демпинга.

«Мы договариваемся о том, что мы переходим к минимальному тарифу. Мы их утверждаем в качестве антикризисных мер и смотрим, как они будут работать в реальной жизни и с чем мы столкнемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, она подчеркнула, что параллельно необходимо будет разработать и ввести антидемпинговые меры с тем, чтобы перевозки не могли осуществляться по тарифам, ниже установленных.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас демпинг наблюдается во многих сферах, что приводит фактически к разрушению экономики.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижения учетной ставки НБУ, предоставления кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижения процентной ставки на кредиты, перевода валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок.

Также грузоперевозчики требуют транспортный сбор «заложить» в цену топлива и ввести контроль над его целевым использованием (при принятии минимальных тарифов на перевозку грузов); внести изменения в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок; улучшить инфраструктуру и качество дорог; ввести ответственность за перегруз автомобилей заказчиком или получателем груза; разрешить движение автотранспорта через Киев в дневное время для загрузки/разгрузки автомобилей и др.