Мировые цены на нефть понизились

01:25, 21 февраля 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 февраля на ведущих нефтяных биржах немного понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,89 (-0,1) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,94 (-0,54) долл./барр.

 

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