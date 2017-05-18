Писательница Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти

Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич умерла. такое сообщение появилось в Twitter министра культуры Франции Франсуазы Ниссен.

«Ужасная новость. Умерла Светлана Алексиевич. Деталей не стоит», - написала она.

Однако позже "Громадське" сообщило со ссылкой на корреспондента «Еврорадио», который лично связался с Алексиевич, и она рассказала, что с ней все в порядке и, что сейчас находится в Сеуле (Южная Корея).

«Глупости какие, это кто-то их разыгрывает. Я сейчас в Сеуле. Не могу говорить », - прокомментировала Алексиевич.

Позже в Twitter якобы минитстра культуры Франции появилось сообщение, что аккаунт является фейковым.

"Этот аккаунт является вымыслом и его ведет италиський журналист Томмассо Дебенедетти», - говорилось в сообщении.