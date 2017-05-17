Переселенцы из Крыма и Донбасса могут получить биометрические паспорта по месту фактического проживания – МинВОТ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что переселенцы из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса могут получить биометрические паспорта в пунктах предоставления административных услуг по месту жительства при наличии справки внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для получения биометрического паспорта граждане из Крыма и Донбасса должны иметь с собой справку внутренне перемещенного лица.

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«Нужно помнить, что безвизовый режим не дает права работать украинцам на территории Евросоюза. Можно находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение 180 дней. Внутренне перемещенным лицам получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ», - подчеркнула советник министра МинВОТ Олеся Цыбулько.

В пресс-службе напомнили, что основным требованием для граждан является наличие биометрического паспорта и документов, подтверждающих цель поездки и условия пребывания за границей. Кроме того, очень важно, чтобы человек мог четко объяснить пограничникам цель своего визита в страны ЕС.