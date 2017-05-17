Прокуратура расследует действия трех полицейских во время событий 9 мая в Днепре – Князев

Прокуратура Днепропетровской области расследует действия трех полицейских полка особого назначения во время массовых акций, имевших место 9 мая в Днепре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепре на брифинге по промежуточным итогам хода расследования событий, произошедших в Днепре 9 мая во время массовых акций, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, прокуратура Днепропетровской области проводит расследование в рамках начатого уголовного производства по статье 365 УК Украины (превышение служебных полномочий). Кроме того, отстранен от выполнения служебных обязанностей командир полка особого назначения.

«Во время работы комиссии по проведению служебного расследования были собраны материалы, которые могут свидетельствовать о непрофессионализме действий и приказов руководителей высшего и среднего звена полиции в Днепропетровской области», - отметил Князев.

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Князев подчеркнул, что во время акции 9 мая со стороны сотрудников полиции наблюдались непрофессиональные действия. Создавалось впечатление, что полицейские самостоятельно используют маски, шлемы, и во время акции не было обеспечено всестороннее документальное фиксирование происшествия. Поэтому полиции во время служебного расследования пришлось пользоваться видеорядом, полученным от журналистов и лиц, которые самостоятельно проводили видеосъемку.

Также выяснилось, что 9 мая к охране общественного порядка не привлекались антиконфликтные группы полицейских, а также не была задействована патрульная полиция.

По словам Князева, кроме начальника Главного управления полиции в Днепропетровской области, отстранены от должностей два руководителя областного уровня и два руководителя городского уровня полиции. У них отобраны жетоны полицейских, а также табельное оружие.

В то же время Князев отметил, что полиция проводит только служебное расследование, а решение об уголовной ответственности принимает прокуратура.

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По его словам, одному из отстраненных от обязанностей полицейских еще не объявлено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой увезла «скорая».

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области.

По результатам расследования подозрение в совершении преступлений было объявлено 5 лицам, четырем из которых были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

13 мая суд арестовал еще одного участника беспорядков в Днепре. Мужчину подозревают в том, что он руководил действиями так называемых «титушек» - молодых людей спортивного телосложения.