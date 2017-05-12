Российские офицеры на Донбассе пытаются попасть в подразделения в Сирии – разведка

Воюющие на Донбассе российские офицеры пытаются попасть в подразделения в Сирии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка заявляет, что фиксируется ухудшение морально-психологического состояния офицеров российских оккупационных войск, которое связано с недовольством условиями прохождения службы, уровнем и своевременностью выплаты денежного довольствия и нарастающими противоречиями между кадровыми российскими военными и личным составом подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ из числа местного населения.

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«В таких условиях российские офицеры ищут связи для перевода в другие соединения и воинские части ВС РФ, самовольно покидают места прохождения службы и совершают самоубийства, в частности офицеры соединений и частей 1 АК ВС РФ пытаются избежать дальнейшего прохождения службы на временно оккупированных территориях Украины путем перевода в подразделения, которые направляются для участия в боевых действиях на территории Сирии и формируются в рамках развертывания 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ», - говорится в сообщении.

Также разведчики сообщают, что командир взвода 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК самовольно покинул воинскую часть с оружием.