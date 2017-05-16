В Одессе Дерибасовскую украсят новыми фонарями (фото)
16:47, 16 мая 2017Общество
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К началу лета на деревьях вдоль улицы появятся новые фонари-бабочки.
Бабочек развешивают на деревьях / 048.ua
Центральную улицу Одессы – Дерибасовскую – начали украшать новыми декоративными фонариками. Об этом пишет местный портал 048.ua.
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Если зимой Дерибасовскую освещали фонари в виде гигантских новогодних шаров, весной вместо них вдоль улицы выставили огромные красные вазы с цветами-фонарями, то сейчас, в преддверии лета, Дерибасовскую украшают бабочками.
Новые фонари скоро развесят на всей улице / 048.ua
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