В Одессе Дерибасовскую украсят новыми фонарями (фото)

16:47, 16 мая 2017
Общество
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К началу лета на деревьях вдоль улицы появятся новые фонари-бабочки.

Бабочек развешивают на деревьях / 048.ua

Центральную улицу Одессы – Дерибасовскую – начали украшать новыми декоративными фонариками. Об этом пишет местный портал 048.ua.

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Если зимой Дерибасовскую освещали фонари в виде гигантских новогодних шаров, весной вместо них вдоль улицы выставили огромные красные вазы с цветами-фонарями, то сейчас, в преддверии лета, Дерибасовскую украшают бабочками.

Новые фонари скоро развесят на всей улице / 048.ua

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Теги: #Дерибасовская Одесса