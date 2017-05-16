В Тернопольской области в сельской церкви разгорелась "священная война" между патриархатами

В Тернопольской области из-за религиозного конфликта взломали замки входных дверей храма.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел вчера, 15 мая около 21 часа в селе Кинаховцы.

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В дежурную часть Збаражского отделения полиции поступило сообщение от настоятеля церкви Святых апостолов Петра и Павла. Он заявил, что представители общины православной церкви Киевского патриархата повредили его одежду, сломали замки входных дверей и проникли в церковь.

Выехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что около 20:00 представители религиозной общины Киевского патриархата пришли к сельскому храму и, предъявив устав о перерегистрации общины, пытались войти внутрь для богослужения. Как они объясненили, предыдущий староста отказался предоставлять ключи от дверей церкви, поэтому они взломали замок. На входе преградой стал священник Московского патриархата. Его оттеснили.

После проведения богослужения конфликт между представителями конфессий продолжился. Полицейские, прибывшие на вызов, не допустили нарушений правопорядка.

В настоящее время представители УПЦ КП опечатали храм. В ночную пору обеспечения публичной безопасности и порядка осуществляют сотрудники полиции.