ROSHEN: памятник Карлу Марксу на территории фабрики был демонтирован еще в декабре 2016 года

В корпорации ROSHEN отреагировали на информацию о сохранении на территории киевской кондитерской фабрики памятника Карлу Марксу, сообщив о его демонтаже еще в декабре прошлого года.

Об этом говорится в заявлении ROSHEN, которое есть в распоряжении УНИАН.

«В связи с появлением ряда материалов в СМИ о том, что памятник Карлу Марксу на территории Киевской фабрики ROSHEN до сих пор волнует общественность в рамках закона о декоммунизации, а также является объектом, с которым отдельные личности призывают бороться без всяческих дискуссий, сообщаем, что памятник был демонтирован еще в декабре 2016 года», – говорится в сообщении.

В корпорации сообщили, что сейчас памятник хранится завернутым в деревянном каркасе в месте, недоступном для глаз сотрудников фабрики или ее посетителей. «На месте памятника остался только закрашенный участок из-под постамента, на котором стоял бюст К. Маркса», – отметили в ROSHEN.