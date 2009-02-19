Что же дальше делать с решением суда об о.Змеиный?

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны считают, что власть должна активизировать реализацию Программы комплексного развития украинского Придунавья.

Как передает корреспондент УНИАН, эту позицию членов Комитета по нацбезопасности озвучил сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что на заседании комитета рассматривался вопрос о влиянии решения Международного суда ООН о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических прав Украины и Румынии в Черном море на национальную безопасность государства.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ сказал, что народные депутаты в любом случае не отрицают легитимности решения суда и добавил, что его необходимо выполнять.

Но, по мнению С.ГРИНЕВЕЦКОГО, сегодня актуальным встал вопрос определения перспектив дальнейшей работы в этом направлении.

В связи с этим Комитет ВР по нацбезопасности подчеркивает необходимость активизации выполнения комплексной программы развития украинского Придунавья, которая была принята еще в 2004 году.

Речь идет о решении комплекса вопросов по обустройству государственной границы, развития инфраструктуры, энергообеспечения, реализации транспортных коридоров, решения экологических проблем, продолжения развития о. Змеиного.

В связи с этим С.ГРИНЕВЕЦКИЙ напомнил о позиции Президента Румынии Траяна БЕСЕСКУ, который в апреле 2008 года не исключил возможности отхода территории украинского Придунавья к Молдове в обмен на Приднестровье.

«Это такие посягательства, на которые, к сожалению, МИД Украины не предоставил жесткого ответа в свое время», - подчеркнул С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. Программа комплексного развития украинского Придунавья на 2004-2010 годы была принята постановлением правительства 31 марта 2004 года.

Согласно предусмотренными программой мероприятиями, в регионе планируется создать условия для развития морехозяйственного и транспортного комплекса, улучшения водообеспечения и водоотвода, решения проблем экологического и техногенного характера, развития рыбного хозяйства, туристско-рекреационной сферы и трансграничного сотрудничества.

Национальная программа будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов Одесской области, инвестиционных и кредитных ресурсов, предприятий различных форм собственности и т. п.