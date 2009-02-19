Эксперты прогнозируют подорожание нефти до 200 долларов

Эксперты Erste Group прогнозируют рост цены на нефть до 55 долл./барр. в 2009 году и до 200 долл./барр. в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в сообщении Erste Group, переданном агентству УНИАН.

«Эра дешевой нефти, так или иначе, подходит к своему концу, поскольку доступные и дешевые ресурсы постепенно исчерпываются», - заявил аналитик Erste Group Рональд ШТЕФЕРЛЬ на пресс-конференции, посвященной вопросам энергетики.

По прогнозам аналитиков Erste Bank, на вероятность повышения цен в долгосрочной перспективе указывает большая зависимость от государственных нефтяных групп, а также незначительная часть производства и резервов частных компаний.

«Структурные проблемы в нефтяной индустрии вызваны длительным отсутствием решительных действий, и теперь мы начинаем чувствовать на себе его последствия. Трудно спрогнозировать уровень, на котором будут достигнуты максимальные объемы добычи топлива, однако зависимость от больших залежей нефти и сокращения производства во многих ключевых нефтедобывающий странах, таких как Мексика, Норвегия, США, говорят сами за себя. «Тот факт, что за последние десять лет в условиях стремительного роста цен общая добывающая мощность международных нефтяных корпораций сократилась, говорит о многом», - подчеркнул Р.ШТЕФЕРЛЬ.

Позитивным следствием рекордного уровня цен на нефть в прошлом году стала глобальная дискуссия относительно ресурсной безопасности и перехода на возобновляемые источники энергии. Переход на альтернативные источники энергии также будет способствовать укреплению мира, за счет снижения риска возникновения войны за доступ к ресурсам. Однако с падением цен дискуссия опять отступила на задний план.

Аналитики Erste Group указывают на то, что чем дольше цена на нефть будет оставаться на уровне 40 долл./барр. и ниже, тем быстрее будет сокращаться предложение нефти, поскольку при таких ценах инвестиции и исследовательские программы будут отложены или совсем отменены. В частности, в настоящий момент инвестиции не достигают и 20% от рекомендованного объема, необходимого для реализации программы по увеличению добычи с нынешних 86 млн. барр. до 125 млн. барр. в 2030 году.

В целом, эксперты Erste Group считают, что спрос снизится на 1% в 2009 и 2010 годах. Предложение за пределами ОПЕК снизится почти на 0,6% в связи с сокращением добычи в России, Мексике и Северном море. В соответствии с прогнозами аналитиков, ОПЕК сократит добычу, по крайней мере, на 2-3 миллиона баррелей в день. Возможно, уже на следующей встрече в марте ОПЕК примет решение сократить добычу, по меньшей мере, на 1 млн. барр. в день. Таким образом, добыча снизится уже на 5,2 млн. барр., которые составляют около 6% от совокупного спроса на нефть. В 2001 году добыча была сокращена в четыре последовательных этапа на 5 млн. барр. (19% от совокупной добычи ОПЕК), что вызвало рост цены, который длился на протяжении 6 лет. Сегодня сокращение достигает 14,5% от совокупной добычи ОПЕК, однако стоит учитывать то, что текущий экономический кризис намного серьезнее, чем в 2001 году.

На рынок нефти положительно повлияет увеличение инвестиций в «реальную экономику»

Стабилизация на валютных рынках и рост инфляции стимулируют увеличение инвестиций в реальный активы. А поскольку соотношение между ростом денежных запасов и цен на нефть всегда было позитивным, следует ожидать роста цен на нефть. В таких условиях инвестиции в продукты, в частности нефть и золото, принесут наибольшие прибыли.

В то же время, цена на нефть уже будет определяться не законами спроса и предложения, а олигополией нескольких стран, которые являются главными поставщиками нефти. Поскольку добыча становится все более затратной, а пик добычи для многих нефтяных месторождений и стран-поставщиков остался позади, можно ожидать значительного повышения цен на нефть. Поэтому цена в 200 долларов за 1 баррель нефти будет достигнута через 3-5 лет.

Аналитики прогнозируют стабилизацию и небольшое возобновление в 2009 году, а также привлекательное соотношение возможностей и рисков

Поскольку спрос на нефть сегодня трудно оценить из-за влияния ряда искажающих факторов, аналитики Erste Group прогнозируют медленный рост спроса, в то же время при текущем уровне цен соотношение возможностей и рисков очень привлекательное. Однако, как только мировая экономика стабилизируется, спрос начнет стремительно расти. «Именно поэтому, я считаю, что в среднем цена за 1 баррель нефти в 2009 году будет составлять 55 долларов, однако как только экономика начнет возрождаться, цена вырастет до 70 долларов», - отметил Р.ШТЕФЕРЛЬ.